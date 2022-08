È stato appena pubblicato il documento per la consultazione (DCO) 390/2022/R/eel “Orientamenti in materia di configurazione per l’autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/2001 e dal decreto legislativo 210/221” (allegato in basso). Il documento ha lo scopo di raccogliere suggerimenti e osservazioni relativamente agli orientamenti di Arera per l’aggiornamento della regolazione per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, […]

Potrebbe interessarti anche: