La start up italiana Energy Dome ha acceso ieri il primo impianto dimostrativo con le sue batterie alla CO2, in Sardegna, a Nuoro. L’azienda si avvia così verso la fase commerciale per la sua tecnologia di accumulo di energia a lunga durata, che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023 a costi che si preannunciano estremamente […]

Potrebbe interessarti anche: