Dopo le batterie alle pietre, sul cui sviluppo vi abbiamo parlato in un precedente articolo, arriveranno forse anche ai sistemi di accumulo al cemento. I ricercatori della Chalmers University of Technology, in Svezia, hanno infatti sviluppato un prototipo di batteria ricaricabile basata sul cemento con una densità energetica media di 7 Wh per metro quadrato. […]

