La Regione Basilicata assegna contributi agli imprenditori agricoli per realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili. Il bando (allegato in basso) che attua la Sottomisura 6.4.3 “Sostegno per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili” del PSR Basilicata 2014-2022, ha una dotazione di 4 milioni di euro. I beneficiari sono gli imprenditori agricoli che realizzano […]

