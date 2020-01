Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il nuovo bando per le Smart Grid, che stanzia 23.978.254,41 euro per finanziare interventi di costruzione, adeguamento, potenziamento ed efficientamento di reti intelligenti per la distribuzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. L’avviso – chiarisce il MiSE sul proprio sito – è rivolto ai concessionari del servizio […]

