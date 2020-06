Consip Spa ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 18) – ID Sigef 2265. La documentazione di gara potrà essere prelevata, esclusivamente, in formato elettronico. La stessa ha valenza ufficiale solo se […]

Potrebbe interessarti anche: