Con il riconfermato presidente di Anie Rinnovabili, Alberto Pinori, abbiamo fatto il punto sulle misure in arrivo e quelle da realizzare per promuove rinnovabili e sistemi di accumulo.

Il Piano nazionale energia e clima (PNIEC) contiene “un’allucinazione”: fissa degli obiettivi, “ma non spiega come raggiungerli”. Per arrivare al target 2030 sulle rinnovabili, “che andrebbe portato dal 30 al 32%”, servono invece misure concrete, semplificazioni in primis, e bisogna puntare innanzitutto sui piccoli impianti e sullo storage. Si può sintetizzare così la visione di […]

