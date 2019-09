Dal 25 settembre entra in vigore l'obbligo di comunicazione dei lavori su apparecchiature che contengono F-Gas. Il manuale e le procedure da seguire.

È online il manuale utente per la richiesta delle abilitazioni per la comunicazione di attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Dal 25 settembre prossimo, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di inviare per via telematica alla Banca dati F-GAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, […]

Potrebbe interessarti anche: