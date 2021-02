Il problema principale per l’eolico è la burocrazia: non solo in Italia, ma in tutta Europa. Tanto che bisognerà quasi raddoppiare il ritmo attuale delle installazioni eoliche annuali, per centrare gli obiettiuvi Ue 2030 sulle rinnovabili. Le norme e procedure per autorizzare nuovi parchi eolici, infatti, sono troppo complesse, scrive WindEurope nel presentare il rapporto […]

