Con una recente sentenza (n. 393/2020 allegata in basso), il Tar della Puglia ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani nell’interesse della Tozzi Green per l’annullamento della determinazione di VIA negativa, assunta dalla provincia di Lecce per un impianto eolico da 17,5 MW da realizzare nel comune di Carpignano Salentino. In particolare, il […]

