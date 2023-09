Le autorizzazioni alle fonti rinnovabili stentano a decollare nei Paesi europei: ci sono dei miglioramenti ma l’accelerazione dei processi non è ancora quella prevista dalla nuova legislazione Ue. Questo il succo delle analisi condotte da Solar Power Europe (SPE) su come si stanno comportando 16 Stati membri per snellire il permitting degli impianti fotovoltaici, in […]

