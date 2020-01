Illegittime le norme su distenze minime, disponibilità di suolo, area buffer. La sentenza.

Con una recente sentenza (n. 286 del 23 dicembre 2019, allegata in basso), la Consulta ha dichiarato illegittime alcune norme regionali che riguardano l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili sul territorio della Basilicata. In particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti dell’art. 32 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38 in […]

