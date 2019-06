Ora dovranno pagare anche i piccoli. La delibera.

Novità sulla procedura di valutazione di impatto ambientale -la Via – in Trentino. Con una nuova deliberazione, la n. 786 del 30 maggio 2019 (allegata in basso), la giunta provinciale ha modificato in alcuni punti quanto disposto dalla precedente Dgp n. 1435/2015. La deliberazione ridefinisce le modalità di quantificazione degli oneri istruttori a carico dei […]

