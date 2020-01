Pubblicate anche le regole applicative per il riconoscimento di Sistema Semplice di Produzione e Consumo e la guida all'applicazione.

Da oggi, 17 gennaio, è possibile presentare una richiesta di riconoscimento “a progetto” di Sistema Semplice di Produzione e Consumo per sistemi non ancora entrati in esercizio, o in esercizio e per i quali siano previsti degli interventi di modifica. A tal fine il GSE ha aggiornato le regole applicative per il riconoscimento di Sistema Semplice […]

