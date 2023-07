Al ministero per l’Industria e il Made in Italy “sono in fase di studio” incentivi per favorire l’autoproduzione da rinnovabili nelle aziende. L’annuncio è arrivato in commissione Attività produttive della Camera dalla sottosegretaria al Mimit, Fausta Bergamotto, rispondendo a un’interrogazione di Enrico Cappelletti del M5S (testi in basso). Cappelletti, in particolare, chiedeva se il ministero […]

