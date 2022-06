Favorire gli investimenti in energie rinnovabili di tutte le imprese, in particolare Pmi, della filiera dell’agribusiness e del terzo settore è l’obiettivo principale dello stanziamento di 10 miliardi di euro messo in campo da Intesa Sanpaolo insieme a Sace. L’impegno congiunto – spiega una nota del gruppo bancario – rientra nel quadro delle iniziative a […]

