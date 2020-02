Volto molto noto nel mondo delle rinnovabili e presidente della X Commissione di Palazzo Madama, il senatore pentastellato Gianni Girotto è tra i parlamentari più attivi sui temi di energia pulita ed efficienza energetica, nonché promotore della norma che per la prima volta renderà possibile l’autoconsumo collettivo da rinnovabili in Italia, proposta concretizzatasi in un […]

