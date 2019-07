4 Luglio 2019

Il presidente Besseghini sui Sistemi di distribuzione chiusi.

“In molti, a partire dai rappresentanti della Commissione Industria che hanno seguito l’affare assegnato sull’autoconsumo, me lo hanno chiesto, ma non capisco come possa essere possibile sbloccare gli SDC con un semplice intervento regolatorio dell’Arera”. Anche per attuare le forme di autoconsumo collettivo teoricamente già previste dalla normativa, come appunto i Sistemi di distribuzione chiusi […]