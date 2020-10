Sviluppo dell’autoconsumo energetico individuale/collettivo, remunerazione per i sistemi di accumulo, gestione delle Uvam, tariffe per la ricarica delle auto elettriche: sono i principali temi affrontati dall’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) nell’audizione davanti alla commissione Industria del Senato. L’Arera è stata chiamata a intervenire nell’ambito dell’affare assegnato n. 397 “sulla razionalizzazione, la […]

