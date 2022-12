Far funzionare tutta la rete elettrica australiana con il 100% di energie rinnovabili, senza usare carbone e gas. È la sfida tecnica alla quale si sta preparando AEMO (Australia Energy Market Operator), il gestore del sistema elettrico e del gas del Paese, come spiegato nel rapporto Engineering Roadmap to 100% Renewables (link in basso). Ed […]

Potrebbe interessarti anche: