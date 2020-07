L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha pubblicato online (vedi link in basso) le memorie dei soggetti che hanno partecipato alle sue audizioni periodiche il 22-23 luglio; ricordiamo che è ancora possibile inviare osservazioni fino al 31 luglio. Sono stati circa 50 – si legge in una nota dell’Autorità – gli interventi […]

Potrebbe interessarti anche: