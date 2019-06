Accordo finanziario da 90 milioni di euro con Glennmont-Ardian per un pacchetto di impianti eolici e solari.

Con un’operazione da quasi 91 milioni di euro la società danese Athena Investments, specializzata in investimenti in fonti rinnovabili, ha deciso di vendere a Glennmont Partners-Ardian Infrastructure una serie di parchi eolici e fotovoltaici in Italia e Spagna. Athena, infatti, informa una nota, ha appena accettato l’offerta finanziaria pervenuta da Glennmont-Ardian lo scorso maggio. Più […]

Potrebbe interessarti anche: