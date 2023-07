Nel nuovo sistema di aste per lo storage, molto probabilmente, Terna non potrà realizzare per conto proprio gli accumuli, nel caso non ci fossero abbastanza offerte adeguate. La correzione arriva con un emendamento del Governo al dl Infrazioni, attualmente all’esame della commissione Politiche Ue del Senato. La modifica proposta dall’esecutivo interviene appunto sul decreto legislativo […]

Potrebbe interessarti anche: