Stabilità, efficienza, semplificazione e innovazione sono le parole d’ordine del Ministero per la transizione ecologica per quanto riguarda i nuovi meccanismi d’asta per le energie rinnovabili. Il MiTE ha pubblicato la strategia che nei prossimi anni dovrebbe portare l’assegnazione all’incanto di nuova capacità rinnovabile verso il raggiungimento degli obiettivi europei “Fit for 55” A novembre […]

Potrebbe interessarti anche: