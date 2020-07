Eolico sottotono e fotovoltaico in piena corsa: questa la situazione delle ultime aste per le rinnovabili che si sono chiuse in Germania il primo luglio. Come comunicato dall’Agenzia federale tedesca per l’energia e le telecomunicazioni, Bundesnetzagentur, l’eolico a terra ha partecipato con 26 offerte per un totale di 191 MW, pari cioè a circa due […]

