Domande per 595 MW a fronte di un contingente da 500 MW e, per i progetti rientrati in posizione utile, ribassi dal 30,54% al 4,29% con una media del 18%. Questi i dati principali che emergono dalla graduatoria della prima asta in Italia in cui eolico e fotovoltaico hanno corso assieme, la prima procedura del […]

