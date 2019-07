In sintesi i risultati delle ultime aste FV nei due paesi. Abbattuto il muro dei 2 centesimi di dollaro per kWh.

Si torna a parlare di prezzi record nelle aste per nuovi impianti fotovoltaici, grazie ai risultati delle gare in Tunisia e Brasile, che confermano quanto stia crescendo la competitività di questa fonte rinnovabile in varie parti del mondo. In Tunisia, l’offerta migliore è scesa a 2,44 centesimi di dollaro per kWh, il valore più basso […]

