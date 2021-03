È online il Rapporto annuale 2020 del Gse sulle aste di quote europee di emissione (allegato in basso). Il documento, in continuità con i precedenti, spiega il Gse in una nota, offre uno sguardo d’insieme sulle aste di CO2, sull’andamento del mercato del carbonio e dei principali mercati energetici connessi e sulle novità di carattere regolatorio […]

Potrebbe interessarti anche: