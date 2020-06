Nella sessione d’asta di quote EUA che si è svolta l’8 giugno 2020 sulla Piattaforma d’Asta Comune definitiva (CAP2) istituita ai sensi del Regolamento 1031/2010 della Commissione Europea, informa una nota del GSE, sono state collocate 2.717.000 quote per conto degli Stati Membri effettivamente partecipanti al collocamento congiunto delle proprie quote di emissione sul mercato […]

