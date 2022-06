Il Gse, quale Responsabile per il collocamento, informa con una nota agli operatori che il gestore della piattaforma comune europea (CAP-3) EEX, ha aggiornato il calendario delle aste 2022 a causa di una revisione del volume delle quote di emissione (EUA) da collocare all’asta come previsto dal Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo e del […]

Potrebbe interessarti anche: