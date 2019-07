E il valore medio è stato tra i più bassi in Europa. I risultati in sintesi.

Si torna a parlare di “record mondiale” per un’asta del fotovoltaico: in Portogallo nella gara per nuovi progetti FV che si è chiusa il 29 luglio, infatti, l’offerta più competitiva è scesa addirittura a 14,76 euro/MWh come ha riferito alle agenzie di stampa il segretario di stato per l’energia, Joao Galamba. Sono poco più di […]

