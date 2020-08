La seconda asta al ribasso per l’assegnazione di 700 MW fotovoltaici in Portogallo ha segnato il prezzo più basso mai offerto al mondo per la produzione di energia solare. La quotazione è stata di € 0,0112/kWh ($ 0,0132), come ha anticipato il quotidiano finanziario Expresso. Se confermato, questo prezzo sarebbe inferiore di 0,0003 dollari Usa […]

