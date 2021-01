Sta per scadere il termine entro cui i Comuni, ai sensi della legge di Bilancio 2021, possono presentare (al ministero dello Sviluppo economico) le domande per accedere ai contributi con cui assumere nuovo personale, da impiegare per gli adempimenti amministrativi che riguardano il Superbonus del 110% in edilizia. Tale termine, infatti, è stato fissato entro […]

