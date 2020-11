La fattispecie dell’artato frazionamento nell’analizzare più richieste autorizzative non è applicabile, in assenza di “un preciso referente normativo”. Con questa motivazione, il Tar Basilicata ha accolto la richiesta di un operatore (Mara Solar srl) per l’annullamento del provvedimento con cui la Regione aveva dichiarato improcedibile l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 […]

