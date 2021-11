Spostare in fiscalità generale una parte degli oneri che coprono gli incentivi alle fonti rinnovabili, per un importo complessivo di circa 6 miliardi di euro annui. La proposta arriva dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), nel suo pacchetto di soluzioni contro il caro energia, esposto in audizione alla X commissione Attività […]

