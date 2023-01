Con una recente delibera (link in basso), è stato approvato da Arera il nuovo testo unico che regola tutti i sistemi per fare autoconsumo diffuso in edifici, condomini e comunità energetiche (lo avevamo commentato in questo articolo). Si tratta del Tiad (Testo integrato autoconsumo diffuso). Questo provvedimento, spiega una nota Arera, completa il quadro delle […]

