È assolutamente possibile, anche a legislazione vigente e ancora prima che siano state definite in maniera specifica le aree idonee, autorizzare grandi impianti a energia rinnovabile in tempi abbastanza ragionevoli, cioè di 6 o 9 mesi circa. Le comunità energetiche vanno benissimo, ma non si può farle passare come la soluzione al problema di una […]

Potrebbe interessarti anche: