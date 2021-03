Anche l’Arabia Saudita scommette in modo pesante sull’idrogeno verde e punta a trasformare una parte della sua economia petrolifera in un’economia in grado di produrre ingenti quantità di gas rinnovabile. In ballo c’è la costruzione di un mega impianto per idrogeno da rinnovabili nella zona economica-tecnologica con annessa città smart futurista, a energia 100% senza […]

