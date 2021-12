La Commissione europea ha approvato le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato per energia, clima e ambiente, che ora sono allineate ai nuovi obiettivi Ue per il 2030 e 2050. Queste norme, che entreranno in vigore a gennaio 2022, evidenzia una nota di Bruxelles, sono aperte a tutte le tecnologie che possono […]

