In allegato la delibera e le linee guida.

La Regione Puglia ha approvato le linee guida di accesso al sistema informativo per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica e le disposizioni per il sistema di controllo della conformità degli attestati stessi. In attesa che il catasto digitale diventi operativo, gli APE devono continuare ad essere inviati con le modalità attualmente in vigore […]

Potrebbe interessarti anche: