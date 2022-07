Un registro per gli impianti termici civili, una nuova disciplina sugli Ape e novità sulle modalità di determinazione degli oneri e l’ispezione degli impianti. Queste in sintesi le novità introdotte in Toscana dalla Lr 6 luglio 2022, n. 24. In materia di contributi, per l’ispezione degli impianti termici gli importi variano ora da 5 a […]

