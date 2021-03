Nella sezione “approfondimenti” del sito dell’Enea sono stati pubblicati altri due documenti sul Superbonus 110%. Si tratta di: un vademecum con chiarimenti per la compilazione dell’Ape convenzionale (ante e post intervento); la procedura semplificata per il calcolo del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile. Nella stessa sezione si trovano anche le note di chiarimento […]

Potrebbe interessarti anche: