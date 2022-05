La norma che colpisce gli extra profitti delle rinnovabili non distorce la concorrenza perché si tratta di una misura temporanea e che non influisce sul meccanismo con cui si formano i prezzi orari sul mercato elettrico. Questo, in sintesi, il giudizio della Autorità Antitrust sul contestato art. 15-bis del dl 4/2022 poi convertito in legge […]

