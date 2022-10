La restituzione degli extraprofitti sulle rinnovabili impatta non solo sui privati ma anche sugli enti pubblici. Tra questi ci sono circa 1200 Comuni di varie dimensioni, la maggior parte dei quali anche per questa misura andranno in squilibrio finanziario, poiché con le entrate dagli impianti Fer finanziano parte dei servizi erogati alla comunità locale. L’allarme […]

