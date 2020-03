Se il cappotto termico di un edificio è stato eseguito male, il costruttore è tenuto a risarcire i danni ai proprietari degli immobili: a stabilirlo è la Cassazione in una recente ordinanza (n. 22093/2019 allegata in basso) che ha chiuso una vicenda per una richiesta di risarcimento danni avanzata da un gruppo di acquirenti degli […]

Potrebbe interessarti anche: