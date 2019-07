Siglato da Statkraft e aventron, durerà cinque anni.

Cresce in fretta il mercato delle rinnovabili non incentivate sul mercato iberico. Per un altro parco solare da costruire in Spagna, a Toledo, è stato firmato un contratto di lungo termine per l’acquisto dell’energia elettrica generata dai futuri pannelli. Il nuovo PPA (Power Purchase Agreement) coinvolge la società svizzera aventron e la compagnia norvegese Statkraft: […]

