Il prezzo dei moduli fotovoltaici a basso costo venduti in Europa e provenienti soprattutto dalla Cina è sceso di oltre il 25% nei primi otto mesi dell’anno. È arrivato sotto 0,15 € per Wp, un livello che i produttori europei non possono propriopermettersi di eguagliare e che minaccia la loro sopravvivenza sul mercato. Lo ha […]

Potrebbe interessarti anche: