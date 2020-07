La Banca europea per gli investimenti (Bei) mette a disposizione della Provincia di Trento 300 milioni di euro, con una prima tranche di 160 milioni già perfezionata, per progetti pubblici di efficienza energetica e rinnovabili, trasporti sostenibili, infrastrutture pubbliche, sviluppo e rinnovamento urbano e investimenti di contrasto e mitigazione ai cambiamenti climatici. A far affluire […]

