La Commissione europea punta a rivedere le norme Ue sugli aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente, allargandone il perimetro alla protezione del clima in modo da contribuire con più forza all’attuazione del Green Deal. Bruxelles, in una nota che annuncia l’apertura di una consultazione pubblica in materia (fino al 2 agosto 2021), spiega che […]

