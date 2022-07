Per raggiungere gli obiettivi su energia pulita e riduzione delle emissioni inquinanti, il nostro Paese deve sviluppare tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico su aree agricole e in particolare il cosiddetto agrovoltaico (o agrivoltaico). A confermarlo è Enel in audizione davanti alla commissione Agricoltura del Senato, presentando la sua memoria […]

